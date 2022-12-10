Родителям рассказали о негативном влиянии неправильного питания на успеваемость школьника

Современные дети всё чаще сталкиваются с отклонениями от оптимального рациона, которые могут сказаться на их успеваемости в школе. О том, как нужно правильно питаться в юном возрасте, Лайфу рассказала нефролог, диетолог Детской клиники "МЕДСИ на Пироговской", врач высшей квалификационной категории Елена Коваленко.

Из нарушений нынешнее поколение школьников чаще всего сталкивается с дефицитом белка, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, недостатком пищевых волокон, а также избытком еды с трансжирами и легкоусвояемых углеводов, дефицитом витаминов D, С, А, группы В, железа, йода, кальция, магния, цинка. Примечательно, что недостаток омега-3 может непосредственно сказаться на успеваемости школьника и его интеллектуальном развитии в детстве.

При этом избыток легкоусвояемых углеводов может привести к торможению нервной деятельности, что также скажется на процессе обучения, ведь деятельность мозга зависит не только от поступления глюкозы, но и от снабжения кислородом. Важнейшим элементом является и регулярность питания, уверяет специалист.

"При частом изменении режима питания сначала нарушаются секреторная и моторная функции желудка, а затем наступают глубокие морфологические изменения в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Оптимальными считаются три основных приёма пищи и два перекуса: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. Рекомендуется организовывать приёмы пищи в определённое время — это способствует лучшему усвоению пищи и профилактике желудочно-кишечных заболеваний", — отметила Коваленко.

Так, первый завтрак следует проводить с 7 до 8 утра, второй — с 10:30 до 11:00, обед — с 13 до 14 часов дня; для полдника идеальным будет отрезок времени с 16:30 до 17:00, а ужинать следует в период с 19 до 20 часов вечера. При этом, на полноценный приём пищи необходимо выделять 20–30 минут, тогда как для перекуса хватит 10–15 минут. Также важно соблюдать и питьевой режим, ведь простая вода улучшает физическое самочувствие, память и концентрацию внимания. Для ребёнка старше семи лет дневной нормой является около от 1,7 до 2 литров воды в сутки.

"Недостаточное потребление витаминов в детском и юношеском возрасте самым отрицательным образом сказывается на здоровье, физическом развитии, заболеваемости, способствует возникновению обменных нарушений, хронических заболеваний и в конечном итоге препятствует формированию здорового поколения", — добавила специалист.

По мнению врача, в нынешних условиях наиболее разумным путём обеспечения детей витаминами является дополнительное обогащение ими основных продуктов питания. К таковым можно отнести витаминизированный хлеб, йогурты, напитки, печенья и хлопья с витаминами и железом, а также йодированную соль.