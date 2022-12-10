МИД РФ: Важно убедиться, что биоисследования в постсоветских странах не угрожают России

Москва считает важным убедиться в отсутствии угрозы для безопасности России из-за проводимых на постсоветском пространстве биологических исследований. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Нам важно убедиться, что ведущиеся в непосредственной близости от наших границ биологические исследования, особенно проводимые совместно с США и другими странами НАТО, не несут угрозы безопасности России", — сказал он.

По его словам, на фоне разоблачения военно-биологической активности Вашингтона и его сателлитов на Украине МИД России уделяет повышенное внимание сотрудничеству по данной проблематике со странами постсоветского пространства, включая государства Закавказья. Гончар отметил, что Ереван конструктивно воспринимает продвигаемые Москвой идеи по формированию правовой базы партнёрства по этой теме на двусторонней основе и в рамках ОДКБ и СНГ.

Так, 6 мая 2021 года с Арменией был подписан двусторонний межправительственный Меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. А в марте 2022-го прошли консультации по этой теме. Москва продемонстрировала Еревану российские наработки в области медико-биологической безопасности.

"Видим, что в Ереване готовы наращивать кооперацию с российскими коллегами, включая изучение опыта законодательного регулирования, совершенствование инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации кадров, совместное производство вакцин и медико-технического оборудования", — отметил дипломат.

Россия также рассчитывает на более активное взаимодействие в данной области с Азербайджаном, причём это отвечает двусторонним интересам. Москва всё ещё ожидает ответ от Тбилиси на запрос о посещении российскими экспертами на основе согласованных параметров функционирующего в пригороде грузинской столицы Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара "с целью убедиться в том, что на его базе не ведётся никаких закрытых военно-биологических исследований", — сообщил Гончар.