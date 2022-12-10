Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов, который оформил дубль в матче с Аргентиной

Нападающий и главная звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

"На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда", — сказал Месси во время флеш-интервью телеканалу TyC Sports.

Примечательно, что такой прыти от звезды сборной Аргентины не ожидал и репортёр, который попросил Месси успокоиться. Отметим, что Вегхорст в игре против аргентинцев оформил дубль.