"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 декабря, 07:29

Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов, который оформил дубль в матче с Аргентиной

Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов после матча ЧМ по футболу в Катаре

Нападающий и главная звезда сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста во время интервью после четвертьфинала ЧМ-2022 в Катаре.

"На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда", — сказал Месси во время флеш-интервью телеканалу TyC Sports.

Примечательно, что такой прыти от звезды сборной Аргентины не ожидал и репортёр, который попросил Месси успокоиться. Отметим, что Вегхорст в игре против аргентинцев оформил дубль.

Футбольный журналист умер прямо во время матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ в Катаре

Футбольный журналист умер прямо во время матча Аргентина – Нидерланды на ЧМ в Катаре

Напомним, что матч Аргентина – Нидерланды завершился победой южноамериканцев в серии послематчевых пенальти. При этом оранжевые по ходу встречи сумели отыграться со счёта 0:2 и перевести матч в дополнительное время.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA / Joel Marklund

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров