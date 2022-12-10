В Оренбургской области три человека погибли в ДТП на трассе

На трассе в Оренбургской области при столкновении автомобилей погибло три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

"На 628-м километре автодороги Казань – Оренбург – Акбулак — граница с Республикой Казахстан произошло столкновение автомобилей. В результате ДТП три человека погибли. Сотрудники полиции на месте происшествия выясняют все обстоятельства", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Лайф сообщал о том, что ДТП на трассе между городами Торез и Шахтёрск в ДНР произошло из-за водителя рейсового автобуса — он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с КамАЗом. В результате погибли 16 человек и двое получили травмы различной степени тяжести.