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10 декабря, 07:27

В Оренбургской области три человека погибли в ДТП на трассе

<p>ДТП с погибшими в Оренбургской области. Фото © VK / <a href="https://vk.com/ortplaneta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оренбургское региональное телевидение</a> / УМВД России по Оренбургской области</p>

ДТП с погибшими в Оренбургской области. Фото © VK / Оренбургское региональное телевидение / УМВД России по Оренбургской области

На трассе в Оренбургской области при столкновении автомобилей погибло три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.

"На 628-м километре автодороги Казань – Оренбург – Акбулак — граница с Республикой Казахстан произошло столкновение автомобилей. В результате ДТП три человека погибли. Сотрудники полиции на месте происшествия выясняют все обстоятельства", — сказано в сообщении ведомства.

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Ранее Лайф сообщал о том, что ДТП на трассе между городами Торез и Шахтёрск в ДНР произошло из-за водителя рейсового автобуса — он выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с КамАЗом. В результате погибли 16 человек и двое получили травмы различной степени тяжести.

Илья Суриков
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