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10 декабря, 07:53

Медик назвал главных переносчиков свиного гриппа

Врач Каган сообщил о возможном распространении свиного гриппа через детей

Основным источником распространения свиного гриппа могут быть дети в возрасте до 11 лет, которые ещё не сталкивались с этим вирусом. Так считает заслуженный врач России Михаил Каган.

"Вирус свиного гриппа достаточно изучен, но последнюю высокую заболеваемость он давал довольно давно, в 2009–2010 годах. А теперь уже появились дети, которым от нуля до одиннадцати лет и которые не встречались с этим вирусом. Это большая группа людей, причём они находятся обычно в детских коллективах. И поэтому я думаю, что дети будут основным драйвером распространения этой эпидемии везде в мире, в нашей стране тоже", — заявил медик в беседе с радио "Комсомольская правда".

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Он также считает, что иммунитет к гриппу снизился и у взрослых людей. Это связано с коронавирусными ограничениями. В связи с чем эксперт прогнозирует довольно большую вспышку заболеваемости.

Ранее Лайф писал о том, что академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил об угрозе серьёзной пандемии из-за бушующего в стране гриппа.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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