Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве полностью потушен

Пожар в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы — в Малом Знаменском переулке — полностью ликвидировали. Об этом Лайф информировали источники.

Во время тушения огня в усадьбе в центре Москвы пострадал пожарный

Ранее стало известно, что в центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века. По информации Лайфа, речь шла о городской усадьбе Лопухиных. Площадь возгорания перекрытий между вторым этажом и чердаком составила 10 квадратных метров.