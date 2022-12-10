Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве полностью потушен
Пожар в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы — в Малом Знаменском переулке — полностью ликвидировали. Об этом Лайф информировали источники.
"Пожар ликвидирован полностью", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века. По информации Лайфа, речь шла о городской усадьбе Лопухиных. Площадь возгорания перекрытий между вторым этажом и чердаком составила 10 квадратных метров.
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