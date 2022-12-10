Космонавты в честь Дня футбола сыграли "матч" в невесомости
Космонавт Олег Артемьев поздравил россиян с Днём футбола
Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поздравил россиян с Днём футбола, который празднуется 10 декабря.
Космонавты сыграли в футбол в невесомости. Видео © Telegram / Olegmks
"Ежегодно 10 декабря в мире неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола, с чем я и поздравляю всех игроков и любителей этого вида спорта", — написал он в телеграм-канале.
Космонавт также опубликовал видео с МКС, на котором он вместе с коллегами устроил импровизированный футбольный матч в невесомости.
Ранее Лайф писал о том, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили всех жителей страны с Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.
Telegram / Olegmks