Космонавты в честь Дня футбола сыграли "матч" в невесомости

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев поздравил россиян с Днём футбола, который празднуется 10 декабря.

Космонавты сыграли в футбол в невесомости. Видео © Telegram / Olegmks

"Ежегодно 10 декабря в мире неформально, но традиционно отмечается Всемирный день футбола, с чем я и поздравляю всех игроков и любителей этого вида спорта", — написал он в телеграм-канале.

Космонавт также опубликовал видео с МКС, на котором он вместе с коллегами устроил импровизированный футбольный матч в невесомости.