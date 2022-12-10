Десяток гаражей разнесло в Новосибирске из-за взрыва газа

В результате взрыва газа в Новосибирске повреждения получили 10 гаражей, три из которых полностью разрушены. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.







Информация о происшествии поступила спасателям утром 10 декабря. Причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона в одном из кирпичных гаражей. В ведомстве сообщили, что из 10 повреждённых гаражей три полностью обрушились, у трёх повреждены стены, у четырёх — ворота. По предварительной информации пострадавших нет.

Момент взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в Новосибирске и его последствия. Видео © VK / ЧП Новосибирск

В соцсетях опубликовали видео с моментом взрыва, а также последствиями произошедшего. На кадрах можно увидеть груды камней и кирпичей, а также перевёрнутый автомобиль на месте происшествия. По словам автора ролика, повреждения получили 12 гаражей, а две машины буквально вылетели из них.