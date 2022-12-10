Пленный боец ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наёмников

Иностранные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, домогаются военных Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал украинский боец Александр Мерлен, который попал в российский плен.

"Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они [иностранные наёмники] предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться", — приводит ТАСС слова бойца, видео с которым распространено Минобороны РФ.

Военнопленный отметил, что среди наёмников присутствуют разные нации, но в основном это поляки и американцы. Есть также и афроамериканцы, которые разговаривают с украинскими силовиками "очень недоброжелательно".