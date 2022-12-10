С ананасами, мандаринами и орехами: Повар перечислил рецепты пицц, которые украсят новогодний стол

В Новый год совсем необязательно отказываться от привычных и любимых в повседневной жизни блюд в пользу селёдки под шубой, оливье и холодца. Ведь даже в пицце можно сочетать не самые обычные ингредиенты, что украсит праздничный стол или привнесёт ощущение наступающего торжества в преддверии волшебной ночи. Какие вариации любимого многими блюда могут приблизить Новый год, Лайфу рассказал бренд-шеф TVOЯ Pizza Владимир Филимонов.

Рецепт №1: Мандарины с грецкими орехами, моцареллой и пепперони

Как заметил Филимонов, мандарины — неизменный атрибут новогоднего стола, привычному вкусу пиццы они могут добавить необычное сочетание солёного и сладкого, а также не дадут тесту высохнуть благодаря своему соку. К тому же оригинальности добавит сочетание цитрусовых с грецкими орехами в карамели, моцареллой и колбасой пепперони.

Рецепт № 2: Ананас с сыром и курицей

Ещё одним частым гостем новогоднего стола является ананас. За счёт своего кисло-сладкого вкуса он может идеально сочетаться с курицей, ветчиной или же сыром.

Рецепт № 3: Жюльен на тесте

Любимое многими блюдо — жюльен — можно подать на новогодний стол в достаточно необычном исполнении. В виде пиццы. При этом за счёт своей сливочно-сырно-грибной начинки она получится крайне сытной, а немножко трюфельного масла может придать ей определённой изысканности.

Рецепт № 4: Пастрами из индейки с перцем, моцареллой и томатами

Многие подают индейку в качестве горячего блюда к Новому году. Однако если хочется чего-то новенького, но нет желания отказываться от привычного ингредиента, то сочетать мясо птицы можно с болгарским перцем, моцареллой, томатами и томатной пастой на тесте. Тогда вы получите идеальную пиццу к новогоднему столу.

Рецепт № 5: Лосось с сыром, руколой и томатами

Нередко рыба становится одним из украшений всего новогоднего застолья. Однако её можно использовать и в качестве ключевого элемента вашей пиццы. К примеру, правильно приготовленный лосось будет буквально таять во рту, а сочетание его с сыром, томатами и руколой обрадует ваших гостей и близких.