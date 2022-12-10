"Роскосмос" рассекретил личное дело Юрия Гагарина

В сентябре 2022 года по инициативе "Роскосмоса" было рассекречено личное дело первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом говорится в журнале "Русский космос".

"В сентябре этого года по инициативе "Роскосмоса" с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", — говорится в публикации.

В советские годы "личное дело" заводилось на каждого гражданина при оформлении на работу или учёбу. Документ хранился под грифом "Для служебного пользования" и находился в отделе кадров предприятия. Причём к нему не имел доступ даже сам работник.

Многие факты биографии Гагарина широко известны, но в его личном деле присутствуют некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. Например, первый космонавт планеты получил комсомольский билет в декабре 1949 года, а партийный — в июне 1960-го.

Также рассказывается о его обучении сначала в аэроклубе, затем в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а уже потом прохождении подготовки в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Больше не секретны данные о семейном положении и наградах Гагарина. Стало известно, что он имел первую судейскую категорию по баскетболу. А ещё он не учился в седьмом классе в родном городе Гжатске — будущий космонавт поехал поступать в ремесленное училище в Москве ввиду недостатка денег в семье.

"Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, — история уже не узнает", — подчеркнули авторы статьи.