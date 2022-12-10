"Роскосмос" рассекретил личное дело Юрия Гагарина
По инициативе "Роскосмоса" снят гриф секретности с личного дела Юрия Гагарина
В сентябре 2022 года по инициативе "Роскосмоса" было рассекречено личное дело первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом говорится в журнале "Русский космос".
"В сентябре этого года по инициативе "Роскосмоса" с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", — говорится в публикации.
В советские годы "личное дело" заводилось на каждого гражданина при оформлении на работу или учёбу. Документ хранился под грифом "Для служебного пользования" и находился в отделе кадров предприятия. Причём к нему не имел доступ даже сам работник.
Многие факты биографии Гагарина широко известны, но в его личном деле присутствуют некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. Например, первый космонавт планеты получил комсомольский билет в декабре 1949 года, а партийный — в июне 1960-го.
Также рассказывается о его обучении сначала в аэроклубе, затем в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а уже потом прохождении подготовки в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Больше не секретны данные о семейном положении и наградах Гагарина. Стало известно, что он имел первую судейскую категорию по баскетболу. А ещё он не учился в седьмом классе в родном городе Гжатске — будущий космонавт поехал поступать в ремесленное училище в Москве ввиду недостатка денег в семье.
"Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, — история уже не узнает", — подчеркнули авторы статьи.
А ранее среди россиян был проведён опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство жителей страны не верит, что американцы были на Луне. Так, 69% считают, что Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году не высаживались на естественный спутник Земли. По мнению части респондентов, все свои снимки США сделали в киношном павильоне и никакого полёта на деле не было.
ТАСС / Черединцев Валентин