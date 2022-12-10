Bloomberg: В Microsoft отказались называть сроки покупки гейм-разработчика Activision Blizzard

Компания Microsoft отказалась комментировать сроки приобретения одного из крупнейших разработчиков видеоигр – Activision Blizzard – из-за того, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать данную сделку. Об этом пишет Bloomberg.

В материале агентства говорится, что Microsoft рассчитывал завершить процедуру покупки Activision Blizzard к 30 июня 2023 года. Однако в связи с последними событиями её может теперь вообще не быть. По данным источника издания, FTC планирует начать судебное разбирательство только в августе следующего года.