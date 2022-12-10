Bloomberg: В Microsoft отказались называть сроки покупки гейм-разработчика Activision Blizzard
Компания Microsoft отказалась комментировать сроки приобретения одного из крупнейших разработчиков видеоигр – Activision Blizzard – из-за того, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать данную сделку. Об этом пишет Bloomberg.
В материале агентства говорится, что Microsoft рассчитывал завершить процедуру покупки Activision Blizzard к 30 июня 2023 года. Однако в связи с последними событиями её может теперь вообще не быть. По данным источника издания, FTC планирует начать судебное разбирательство только в августе следующего года.
Ранее стало известно, что регулятор США потребовал заблокировать сделку между Microsoft и Activision. Это связано с опасениями, что в результате проведения соглашения новые владельцы смогут отказывать конкурентам в доступе к игровому контенту. В FTC отметили, что поглощение "ведущей и независимой игровой студии" может нанести ущерб конкуренции на рынке.
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