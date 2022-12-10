РИА "Новости": Турция на переговорах с США настояла на предоставлении страховки судов с нефтью

Власти Турции не стали уступать США в ходе переговоров по ситуации с пробкой из судов в проливе Босфор и заявили о необходимости предоставлять документы о страховке. Об этом РИА "Новости" сообщил дипломатический источник.

В частности, подобное заявление сделал замглавы МИД Турции Седат Онал во время телефонного разговора с замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (Protection and Indemnity Insurance, P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным", — отметил собеседник агентства.