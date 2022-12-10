"Пассажир воспользовался метлой": В аэропорту Сочи объяснили курьёзную ситуацию с потерявшимся Гарри Поттером

В сочинском аэропорту случилась забавная история: там потеряли Гарри Поттера. Только это, конечно, был не герой серии книг британской писательницы Джоан Роулинг, а обычный пассажир. "Юный волшебник" прошёл регистрацию на рейс в Москву и куда-то пропал.

В аэропорту Сочи потеряли Гарри Поттера, зарегистрировавшегося на рейс в Москву. Видео © LIFE

Накануне в соцсетях начал вируситься ролик, на котором пассажира по имени Гарри Поттер срочно приглашают на посадку на рейс Сочи — Москва. На кадрах видны инициалы пассажира, которые полностью совпадают с данными героя культовой серии. Как Лайфу сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта, сам инцидент произошёл ещё 24 марта, но курьёзные кадры появились только сейчас. Тем не менее найти "юного волшебника" сотрудникам воздушной гавани так и не удалось. По всей видимости, в столицу он добрался на метле, полагают они.

"В день вылета пассажир зарегистрировался на рейс онлайн. Однако на посадку после оповещения он так и не явился. Остаётся сделать предположение, что пассажир воспользовался для полёта в Москву привычным для него средством передвижения — метлой", — рассказали нам в пресс-службе аэропорта.