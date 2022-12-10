13-летний барбер из Уфы мечтает настричь себе на квартиру

Самый молодой барбер России получил диплом и теперь работает в модном салоне в Уфе. У 13-летнего Нурислама Калимуллина уже есть серьёзные планы на будущее: он собирается накопить на собственную квартиру.

13-летний дипломированный барбер работает в салоне в Уфе. Видео © LIFE

Мама Нурислама Гюзель Калимуллина отметила, что сын с детства любит всё эстетичное и подстригается исключительно в модных салонах. По словам мальчика, он начинал с просмотра видео на YouTube. Однажды подросток вместе с мамой пришёл в салон подстричься, где их принял директор Никита Васейкин. В беседе Нурислам поделился, что тоже хочет стать парикмахером.

"До конца мы учили, обучали где-то месяц-полтора, это было где-то с ноября до Нового года, и к Новому году он уже получил диплом, сертификат, сдал экзамены и начал выходить стричь", — рассказал Васейкин.

У мальчика уже есть своя база клиентов, которых не смущает возраст мастера. Так, один из посетителей, Дмитрий Никитин, сказал, что ему очень нравится, как 13-летний барбер стрижёт и бреет. Школьник хочет получить известность и планирует дальше совершенствовать искусство. Работая в салоне, Нурислам уже сделал серьёзную покупку, но дальше — больше, поэтому теперь он занимается осуществлением других своих планов.

"Сейчас я накопил себе на новую машинку, она стоила достаточно хорошую сумму. Я накопил сам. В дальнейшем я хочу накопить на триммер, потом уже на квартиру, ну и по нарастающей", — поделился мальчик.