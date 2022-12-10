Полиция в Риге задержала мужчину, который устанавливал латышам российские телеканалы
В Риге полиция задержала мужчину, которого обвиняют в установке местным жителям "нелегального телевидения", а именно — российских каналов. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на правоохранителей.
"В конце ноября сотрудники Госполиции задержали в Риге мужчину по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения", — говорится в сообщении.
По данным следствия, у задержанного были изъяты оборудование для подключения каналов, карты кодов доступа, ТВ-приёмники, телефоны и многое другое. На протяжении длительного времени он обеспечивал подключение каналов почти 100 домам в Рижском районе. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому может грозить до двух лет тюрьмы.
Ранее Лайф рассказывал, что с 9 июня 2022 года на территории Латвии прекращено вещание 80 российских телеканалов.
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