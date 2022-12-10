Назван самый популярный фильм про пришельцев среди россиян

Триллер британского кинорежиссёра Ридли Скотта "Чужой" стал самым популярным фильмом про пришельцев у россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киноканала FAN, составившего рейтинг.

"Первое место в рейтинге занял фильм Ридли Скотта "Чужой", ставший результатом впечатляющего сочетания научной фантастики и классического хоррора. Для большего эмоционального эффекта режиссёр засекретил создание инопланетного монстра и долго снимал его отдельно от актёров, играющих членов команды грузового корабля "Ностромо", — сказано в сообщении FAN.

По данным СМИ, артисты впервые увидели "Чужого" на съёмках сцены встречи, из-за чего изумление было очень натуральным. На второй позиции расположилась первая часть серии "Люди в чёрном" Барри Зонненфельда. В СМИ напомнили, что картина получила "Оскар" в 1998 году за лучший грим.

Замыкает топ-3 "Нечто" Джона Карпентера, а далее по списку идёт советская комедия "Кин-дза-дза!", в которой Георгий Данелия ставит под сомнение убеждение о том, что инопланетный разум превосходит землян.

На пятой строчке рейтинга оказался блокбастер Нила Бломкампа "Район № 9", затем — "Инопланетянин" Стивена Спилберга, "Прибытие" Дени Вильнева, "День независимости" Роланда Эммериха и "Война миров" Спилберга. Десятое место досталось российскому триллеру "Спутник" Егора Абраменко.