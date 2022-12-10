Назван самый популярный фильм про пришельцев среди россиян
Триллер Ридли Скотта "Чужой" стал самым популярным фильмом про пришельцев среди россиян
Триллер британского кинорежиссёра Ридли Скотта "Чужой" стал самым популярным фильмом про пришельцев у россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киноканала FAN, составившего рейтинг.
"Первое место в рейтинге занял фильм Ридли Скотта "Чужой", ставший результатом впечатляющего сочетания научной фантастики и классического хоррора. Для большего эмоционального эффекта режиссёр засекретил создание инопланетного монстра и долго снимал его отдельно от актёров, играющих членов команды грузового корабля "Ностромо", — сказано в сообщении FAN.
По данным СМИ, артисты впервые увидели "Чужого" на съёмках сцены встречи, из-за чего изумление было очень натуральным. На второй позиции расположилась первая часть серии "Люди в чёрном" Барри Зонненфельда. В СМИ напомнили, что картина получила "Оскар" в 1998 году за лучший грим.
Замыкает топ-3 "Нечто" Джона Карпентера, а далее по списку идёт советская комедия "Кин-дза-дза!", в которой Георгий Данелия ставит под сомнение убеждение о том, что инопланетный разум превосходит землян.
На пятой строчке рейтинга оказался блокбастер Нила Бломкампа "Район № 9", затем — "Инопланетянин" Стивена Спилберга, "Прибытие" Дени Вильнева, "День независимости" Роланда Эммериха и "Война миров" Спилберга. Десятое место досталось российскому триллеру "Спутник" Егора Абраменко.
Ранее Лайф писал, что "Ирония судьбы" оказалась лидером среди новогодних фильмов у россиян. На втором месте оказались "Чародеи" — картина Константина Бромберга, снятая в 1982 году.
Новости
РИА "Новости": Турция на переговорах с США настояла на предоставлении страховки судов с нефтью
сегодня в 09:39
"Пассажир воспользовался метлой": В аэропорту Сочи объяснили курьёзную ситуацию с потерявшимся Гарри Поттером
сегодня в 09:32
Полиция в Риге задержала мужчину, который устанавливал латышам российские телеканалы
сегодня в 09:26