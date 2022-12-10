Стоматолог дал советы тем, кто решил установить виниры

Виниры можно использовать для решения эстетических задач и устанавливать их на видимую часть улыбки, чтобы сделать её красивее. Однако перед процедурой необходимо знать несколько важных моментов. Врач-ортопед клиники "Мегастом" Роман Бирюков перечислил Лайфу семь советов для тех, кто решил поставить виниры.

Врач-ортопед клиники "Мегастом" Роман Бирюков. Фото © Предоставлено Лайфу

По его словам, виниры устанавливаются на переднюю группу зубов: как на верхний, так и на нижний ряд. Как правило, это 8–10 зубов. При желании можно установить такие накладки только сверху или только снизу. Также при наличии показаний есть возможность использовать их только на одном или двух зубах.

"Виниры эффективны, когда нужно решить эстетические задачи. Например, речь может идти о неправильной форме зубов, наличии трещин на поверхности эмали, следов истирания, небольшой диастеме передних зубов, незначительных нарушениях прикуса. Также с помощью виниров можно "отбелить" зубы, если они плохо поддаются отбеливанию вследствие вредных привычек или возрастных изменений", — указал врач.

Он добавил, что от материала зависит ценовая категория виниров и их долговечность. Они бывают керамическими или изготовленными из диоксида циркония. Перед установкой подобных накладок производится обточка зубов. Срок их службы составляет от 10 до 20 лет. Другая категория виниров производится из композитных материалов, причём такие более выгодны. Они не требуют обточки зубов, но за ними нужен тщательный уход, поскольку накладки могут менять цвет из-за красящих пигментов в пище.

"Существует несколько противопоказаний к установке виниров. Основное правило: чтобы установить виниры, зубы должны быть здоровыми. У вас не должно быть серьёзных проблем с прикусом, отсутствующих зубов, пародонтита, пародонтоза, гингивита, кариеса. Существенным противопоказанием может также стать наличие тонкой эмали и склонности к сколам", — отметил врач.

По словам специалиста, перед установкой виниров нужно решить проблемы с прикусом, восстановить зубы с помощью имплататов или коронок. Противопоказанием для установки виниров считается бруксизм — ночное скрежетание зубами. Среди ограничений также наличие пломб или проведённая ранее депульпация зубов.