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10 декабря, 10:02

В СФ сочли заявления Меркель о Минских соглашениях политическим цинизмом

Сенатор Ковитиди: Заявления Меркель о Минских соглашениях подрывают доверие к переговорам

Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях и их истинном предназначении подрывают доверие к любым последующим переговорам. Об этом РИА "Новости" заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений", — отметила член Совфеда.

По словам сенатора, картельный сговор США, Британии, их вассалов, а также Украины "подрывает доверие" к любым возможным последующим переговорам и договорённостям с представителями стран Запада. Сенатор также уверена, что неприятие европейцами беженцев из Незалежной может привести к социальному взрыву, спровоцировать рост числа бездомных и уровня преступности.

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Ранее Лайф сообщал о том, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". По её словам, Незалежная тех лет и сегодня — разные страны. В МИД РФ заявили, что признание экс-канцлера может быть использовано для разбирательств в рамках трибунала. Президент России Владимир Путин признался, что разочарован заявлением Меркель.

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shutterstock

Артур Белкин

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