Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях и их истинном предназначении подрывают доверие к любым последующим переговорам. Об этом РИА "Новости" заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По словам сенатора, картельный сговор США, Британии, их вассалов, а также Украины "подрывает доверие" к любым возможным последующим переговорам и договорённостям с представителями стран Запада. Сенатор также уверена, что неприятие европейцами беженцев из Незалежной может привести к социальному взрыву, спровоцировать рост числа бездомных и уровня преступности.