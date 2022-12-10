Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © tccb.gov.tr
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что главным итогом его визита в Турцию и переговоров с лидером республики Реджепом Эрдоганом стало строительство газового хаба. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Стамбуле обсудили перспективы создания в республике газового хаба.