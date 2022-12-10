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10 декабря, 10:11

Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию

<p>Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © tccb.gov.tr</p>

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото © tccb.gov.tr

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что главным итогом его визита в Турцию и переговоров с лидером республики Реджепом Эрдоганом стало строительство газового хаба. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Алексей Миллер сказал: "Конечно же, это газовый хаб", — говорится в сообщении.

Эрдоган: Турция ведёт подготовку к строительству предложенного Путиным газового хаба

Эрдоган: Турция ведёт подготовку к строительству предложенного Путиным газового хаба

Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миллер и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Стамбуле обсудили перспективы создания в республике газового хаба.

Артур Белкин

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