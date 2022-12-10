Что означают слова Зеленского об окончании конфликта и переговорах в 2023 году Почему Зеленский сменил риторику и планирует найти "другую Россию", чтобы начать переговоры в следующем году, и что пишут об этом западные СМИ. 32838 32838 Обложка © ТАСС / Zuma

Лавры человека года по версии западных СМИ заставили Владимира Зеленского всё-таки предположить, что конфликт с Россией должен закончиться переговорами, и уже в следующем, 2023 году. Для этого ему всего лишь нужна "другая Россия". Версии о параллельных мирах президента Незалежной ходили давно. Изнанка украинского конфликта заставила уже многих западных политиков согласиться с безвыходностью ситуации и прийти к пониманию того, что нужно остановить боевые действия. Но о чём же пытается сказать глава Украины всему миру?

Фото © Politico

— В украинском конфликте наступает переломная стадия из-за усиления РФ и слома ВСУ, — сообщает Newsweek. По мнению обозревателей издания, российские войска сейчас становятся лишь сильнее, когда у киевского режима тают на глазах ресурсы и силы, по их версии, "в феврале Суровикин будет у ворот Киева".

Западные СМИ всё чаще пишут о киевском режиме правду, политики Европы и консерваторы Америки, не скупясь, доказывают провал своей миссии и требуют переговоров. Получив обложки двух крупных журналов, Зеленский начал менять свою риторику, понимая, что дальше будет ещё сложнее. Конспирологи расшифровывают обложку Time, где наряду с Зеленским присутствуют фотографии националистки Тайры, но нет военных, командиров подразделений или помощников лидера Незалежной.

Обложка журнала Time. Фото © time.com

Сценарии Запада о переговорах Москвы и Киева

Датское издание Politiken описывает сценарии завершения конфликта на Украине. В первом речь идёт о полном разрушении энергосистемы и остановке конфликта. "Тогда Зеленский будет вынужден издать указ о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта по примеру провалившихся Минских соглашений", — считают датские журналисты. Во втором — для проформы обсуждают коллапс России. В третьем — говорят о победе Москвы. При этом продлиться СВО может ещё 10 лет, утверждает Politiken.

Главы США и Франции уже намекают с оговорками, что нужно содействовать "диалогу". Слова Макрона о том, что при мирных переговорах необходимо дать России гарантии безопасности от НАТО, вызвали ожидаемую реакцию негодования, но факт в том, что это прозвучало.

Реакция России на переговоры с Украиной

При этом переговорный формат для Вашингтона и Брюсселя подразумевает остановку и лишение России её военно-политических достижений в процессе СВО. Так, они надеются заставить Москву отказаться от самостоятельного выбора геополитических векторов развития. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, но сейчас констатирует, что Киев не готов к ним. По мнению Владимира Путина, СВО может затянуться.

России предстоит ликвидировать террористический режим Киева и выполнить цели СВО. Об этом сегодня напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы, — сказал Медведев.

Россию подталкивают к военному решению. Для того чтобы изменить сценарий затяжного военного конфликта, который выгоден американской элите, необходимы более интенсивные боевые действия со стороны России. Если Украине будет угрожать военный разгром, то ситуация изменится — и Вашингтон даст команду на мирные переговоры, полагают эксперты. "России остаётся только одно — вести борьбу до полного освобождения всех русских территорий и исчезновения террористической военной угрозы со стороны киевского режима", — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Авторы Дмитрий Шестопалов