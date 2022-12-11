Жителя Читы приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за кражу головок сыра

Жителя Читы приговорили к четырём годам и шести месяцам колонии строгого режима за кражу сыра. По данным Прокуратуры Забайкальского края, в декабре прошлого года он пять раз выносил из магазина "Наш" целые головки. Ущерб оценили в 45 тысяч рублей.

"В дальнейшем он реализовал похищенное за бесценок на одном из рынков Читы", — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что ранее мужчина уже был неоднократно судим тоже за хищения. Когда суд выносил приговор, он учитывал, что очередные кражи — это рецидив.