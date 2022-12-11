В Ленинградской области женщина захотела пострелять и случайно убила дядю из его же ружья

В городе Тихвине Ленинградской области женщина захотела пострелять из ружья и случайно убила дядю. Как сообщает "Рен-ТВ", трагедия произошла вечером 10 декабря на территории одного из многоквартирных домов по улице Пролетарской Диктатуры, где неаккуратная племянница проживала вместе с возлюбленным. Двумя днями ранее потерпевший приехал к ним в гости. По непонятным причинам мужчина захватил с собой ружьё и 13 патронов.

Вечером в день инцидента дядя находился на первом этаже дома. Родственница вышла из квартиры с заряженным ружьём, так как ей захотелось пострелять из него на улице. Это заметил сожитель женщины и стал выхватывать ствол из её рук. В это время она случайно нажала на спусковой крючок и произошёл выстрел — пуля попала в грудь дяде, из-за чего он и умер.

Племянница и её сожитель уже задержаны. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.