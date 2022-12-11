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11 декабря, 15:09

Азербайджан передал России ноту протеста из-за инцидента в Карабахе

Баку передал Москве ноту протеста из-за инцидента вокруг месторождений Гызылбулаг и Дамирли в Карабахе. Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Министерство иностранных дел передало российской стороне ноту. Призываем в соответствии с достигнутыми договорённостями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям", — говорится в сообщении, распространённом ведомством.

Речь идёт о ситуации 10 декабря, когда представители Азербайджана прибыли на месторождения в зоне ответственности российских миротворцев для проведения мониторинга из-за возможной незаконной добычи там ресурсов и нанесения экологического ущерба. Причём азербайджанская сторона и командование РМК заранее договорились о проведении этого мониторинга. Активисты не допустили чиновников на рудники. В результате МИД Азербайджана направил ноту в связи с "бездействием российских миротворцев".

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Ранее Лайф писал, что в зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Позднее стало известно о двоих пострадавших из-за обстрела со стороны Азербайджана.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук

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