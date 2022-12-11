В Кишинёве оппозиционная партия организовала протест у представительств ЕС и США

В Молдавии оппозиционная партия "Строим Европу дома" организовала сегодня антиправительственную акцию протеста. Она прошла перед посольствами США и Евросоюза в Кишинёве, а также рядом с офисом правящей партии "Действие и солидарность".

Участники перемещались между точками маршем. При этом недалеко от представительства партии "Действие и солидарность" протестующие установили ёлку и украсили её чёрными шарами, на которых были изображены цифры, означающие выросшую стоимость коммунальных услуг, продуктов и топлива. Митингующие недовольны внутренней и внешней политикой нынешних властей. Кроме того, их не устраивает давление со стороны руководства государства. Во время марша люди выкрикивали лозунги с требованием убрать Майю Санду с поста президента и распустить правительство.