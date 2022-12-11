Вучич созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Косове

"Президент Александр Вучич созовёт заседание Совета национальной безопасности в 19:00 (21:00 мск. — Прим. Лайфа) , после чего выступит перед общественностью", — говорится в публикации.

По данным телеканал, Вучич принял соответствующее решение из-за обострения ситуации в Косове после того, как премьер непризнанной республики Альбин Курт заявил об операции вечером, в ходе которой спецподразделения косовской полиции атакуют сербов для ликвидации возведённых баррикад.