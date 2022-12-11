Вучич созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Косове
Президент Сербии Александр Вучич принял решение созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщило нацтелевидение республики РТС.
"Президент Александр Вучич созовёт заседание Совета национальной безопасности в 19:00 (21:00 мск. — Прим. Лайфа), после чего выступит перед общественностью", — говорится в публикации.
По данным телеканал, Вучич принял соответствующее решение из-за обострения ситуации в Косове после того, как премьер непризнанной республики Альбин Курт заявил об операции вечером, в ходе которой спецподразделения косовской полиции атакуют сербов для ликвидации возведённых баррикад.
Ранее Лайф сообщал о том, что объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе в ночь на воскресенье заняли бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённой Республики Косово. Накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. Партия сербов Косова призвала протестующих сохранять мир и пропускать транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC