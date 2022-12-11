"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 14:45

Вучич созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности по ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич принял решение созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом сообщило нацтелевидение республики РТС.

"Президент Александр Вучич созовёт заседание Совета национальной безопасности в 19:00 (21:00 мск. — Прим. Лайфа), после чего выступит перед общественностью", — говорится в публикации.

По данным телеканал, Вучич принял соответствующее решение из-за обострения ситуации в Косове после того, как премьер непризнанной республики Альбин Курт заявил об операции вечером, в ходе которой спецподразделения косовской полиции атакуют сербов для ликвидации возведённых баррикад.

Вучич дал понять, что руководство Сербии будет продолжать борьбу по вопросу Косова

Вучич дал понять, что руководство Сербии будет продолжать борьбу по вопросу Косова

Ранее Лайф сообщал о том, что объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе в ночь на воскресенье заняли бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённой Республики Косово. Накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. Партия сербов Косова призвала протестующих сохранять мир и пропускать транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров