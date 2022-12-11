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11 декабря, 13:53

Вучич дал понять, что руководство Сербии будет продолжать борьбу по вопросу Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны будет продолжать борьбу по вопросу Косова и Метохии правовыми средствами. Об этом он написал в соцсети.

"Послание другим — пусть формируют ССО, уважают права и свободы сербов и Сербии, ведут себя в соответствии с подписанными соглашениями и международным правом, это единственный путь к началу нормализации отношений и жизни всех нас", — указал он.

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По его словам, сербские власти намерены законными методами добиваться лучшей жизни и будущего детей. Напомним, что сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года. Теперь он пытается вступить в международные организации. Против признания Косова выступает свыше 60 стран, в том числе Россия.

Ранее Лайф сообщал о том, что объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе в ночь на воскресенье заняли бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённой Республики Косово. Накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. Партия сербов Косова призвала протестующих сохранять мир и пропускать транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.

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Wikipedia / Guelland / MSC

Илья Суриков

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