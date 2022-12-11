Вучич дал понять, что руководство Сербии будет продолжать борьбу по вопросу Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны будет продолжать борьбу по вопросу Косова и Метохии правовыми средствами. Об этом он написал в соцсети.

"Послание другим — пусть формируют ССО, уважают права и свободы сербов и Сербии, ведут себя в соответствии с подписанными соглашениями и международным правом, это единственный путь к началу нормализации отношений и жизни всех нас", — указал он.