Булыкин ожидает, что возобновивший карьеру Фернандес сможет играть ещё четыре года

Возобновивший профессиональную карьеру защитник Марио Фернандес может выступать на высоком уровне ещё несколько лет и, вполне вероятно, вернётся в Россию. Об этом "Газете.ru" заявил экс-нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

"Это хорошая новость; здорово, что он принял такое решение. Если футболист хочет играть — почему нет? Главное, чтобы у него всё было в порядке со здоровьем и чтобы он смог выдержать высокий уровень. Каждый игрок вправе делать то, что он хочет", — заявил Булыкин.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения Фернандеса в Россию, экс-игрок национальной команды заметил, что в РФ считается, что футболисты могут выступать на высоком уровне до 35 лет. В Европе же есть более возрастные примеры, такие как Криштиану Роналду или же Златан Ибрагимович.