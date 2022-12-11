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11 декабря, 13:51

Булыкин ожидает, что возобновивший карьеру Фернандес сможет играть ещё четыре года

Возобновивший профессиональную карьеру защитник Марио Фернандес может выступать на высоком уровне ещё несколько лет и, вполне вероятно, вернётся в Россию. Об этом "Газете.ru" заявил экс-нападающий "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

"Это хорошая новость; здорово, что он принял такое решение. Если футболист хочет играть — почему нет? Главное, чтобы у него всё было в порядке со здоровьем и чтобы он смог выдержать высокий уровень. Каждый игрок вправе делать то, что он хочет", — заявил Булыкин.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения Фернандеса в Россию, экс-игрок национальной команды заметил, что в РФ считается, что футболисты могут выступать на высоком уровне до 35 лет. В Европе же есть более возрастные примеры, такие как Криштиану Роналду или же Златан Ибрагимович.

"Так что Марио Фернандес может как минимум ещё три-четыре года пофинтить. Если захочет, конечно", — подытожил Булыкин.

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Ранее Лайф сообщал, что бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес объявил о возобновлении профессиональной карьеры, которую он продолжит на родине — в Бразилии. При этом в мае он объявил, что приостанавливает свою футбольную карьеру, и покинул московский ЦСКА, за который играл 10 лет.

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ПФК ЦСКА

Артур Белкин

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