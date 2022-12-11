Полицейские задержали подозреваемого в ограблении художницы Галины Быстрицкой

Подозреваемого в разбойном нападении на члена столичного отделения Союза художников России Галину Быстрицкую задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл 23 октября в деревне Подолино Солнечногорского района. Мужчина ворвался в дом к художнице, начал угрожать ей ножом, а также связал ей руки и ноги скотчем. Он украл более 1,5 миллиона рублей и скрылся на её автомобиле.

"В этот же день машина была обнаружена полицейскими недалеко от места совершения преступления и возвращена потерпевшей", — уточнили в полиции.

Там добавили, что задержанный — 42-летний житель столицы. Его взяли под стражу, мужчине грозит наказание по уголовной статье о разбое.