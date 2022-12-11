Праздник к нам приходит: Трассу под Челябинском засыпало мандаринами после ДТП
Фура с мандаринами перевернулась на трассе под Челябинском
Трассу в районе Златоуста засыпало мандаринами в результате аварии с фурой. Видео опубликовали местные жители в сообществе "ЧП / ДТП Златоуст" в соцсети "ВКонтакте".
Последствия ДТП с фурой, перевозившей мандарины. Видео © VK / ЧП / ДТП Златоуст
Инцидент произошёл на трассе М-5. На кадрах видно, как дорога по обе стороны осыпана фруктами, сам грузовик перевёрнут. Сообщений о пострадавших нет. При этом местные жители предлагают затариться здесь мандаринами, а самые предприимчивые даже решили "замутить бизнес".
Ранее стало известно, что три человека сгорели в автомобиле после ДТП в Приморье. Трагедия произошла на трассе Раздольное – Хасан. В Сети опубликовали кадры с места аварии.
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