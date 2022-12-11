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11 декабря, 13:17

Праздник к нам приходит: Трассу под Челябинском засыпало мандаринами после ДТП

Фура с мандаринами перевернулась на трассе под Челябинском

Трассу в районе Златоуста засыпало мандаринами в результате аварии с фурой. Видео опубликовали местные жители в сообществе "ЧП / ДТП Златоуст" в соцсети "ВКонтакте".

Последствия ДТП с фурой, перевозившей мандарины. Видео © VK / ЧП / ДТП Златоуст

Инцидент произошёл на трассе М-5. На кадрах видно, как дорога по обе стороны осыпана фруктами, сам грузовик перевёрнут. Сообщений о пострадавших нет. При этом местные жители предлагают затариться здесь мандаринами, а самые предприимчивые даже решили "замутить бизнес".

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VK / ЧП / ДТП Златоуст

Светлана Оперук

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