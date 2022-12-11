Партия сербов Косова призвала протестующих на севере края сохранять мир
Протестующих на севере края косовских сербов призвали сохранять мир и пропускать через блокады на трассах транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR. С таким заявлением выступил лидер партии "Сербский список" Горан Ракич.
"От имени "Сербского списка" и от своего призываю всех граждан к миру и сдержанности, не поддаваться на провокации", — сказано в сообщении Ракича в аккаунте партии в соцсетях.
Напомним, накануне, 10 декабря, после задержания экс-полицейского Деяна Пантича на КПП Яринье начались акции протеста, сербы стали сооружать баррикады. На место прибыли патрули миссии ЕС. В Сербии заявили, что задержание экс-полицейского Пантича в Косове — месть Приштины. Этой ночью в непризнанном Косове раздались взрывы и стрельба.
Ранее Лайф сообщал о том, что объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе в ночь на воскресенье заняли бойцы спецподразделения МВД самопровозглашённой Республики Косово.
ТАСС / AP / Marjan Vucetic