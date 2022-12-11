Партия сербов Косова призвала протестующих на севере края сохранять мир

Протестующих на севере края косовских сербов призвали сохранять мир и пропускать через блокады на трассах транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR. С таким заявлением выступил лидер партии "Сербский список" Горан Ракич.

"От имени "Сербского списка" и от своего призываю всех граждан к миру и сдержанности, не поддаваться на провокации", — сказано в сообщении Ракича в аккаунте партии в соцсетях.