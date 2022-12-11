Текущая обстановка в Польше схожа с ситуацией в Речи Посполитой незадолго до её расчленения великими державами во второй половине XVIII века. Об этом журналист Анджей Шлензак написал в материале газеты Myśl Polska.

"В то время зарубежные державы имели в Польше свои партии, осуществлявшие внутреннюю политику с использованием вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости", — отметил автор.

Он добавил, что сейчас Польша обращает внимание на те же подходы. По словам Шлензака, правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость" не может обойтись без союза с Америкой. Между тем оппозиционная фракция "Гражданская платформа" отдаёт предпочтение Евросоюзу, то есть де-факто ФРГ.

Обозреватель подчёркивает, что две стороны объединяет лишь низкопоклонство по отношению к Киеву. Журналист убеждён, что эти политические силы уже вовлекли бы Варшаву в конфликт на Украине, если бы была такая возможность, однако их стремление ограничивает Берлин и Вашингтон, что в лишний раз подтверждает отсутствие независимости у Польши.