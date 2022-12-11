Балицкий: Троих пострадавших из-за обстрела ВСУ базы отдыха в Мелитополе госпитализировали

Трое жителей Запорожской области, которые пострадали в результате удара ВСУ по базе отдыха в Мелитополе, находятся в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В трагедии — двое погибших и десять пострадавших. Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он.

По словам Балицкого, на месте удара ВСУ уже завершается разбор завалов, пожар потушен, а оперативные группы продолжают работать. Он подчеркнул, что из-за действий ВСУ разрушена именно гражданская инфраструктура, база отдыха. Украинские военные прицельно направили четыре ракеты по месту, где находятся мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными, — это и есть стратегия их "войны", написал врио губернатора.