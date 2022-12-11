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11 декабря, 12:54

Балицкий: Троих пострадавших из-за обстрела ВСУ базы отдыха в Мелитополе госпитализировали

Трое жителей Запорожской области, которые пострадали в результате удара ВСУ по базе отдыха в Мелитополе, находятся в больнице. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В трагедии двое погибших и десять пострадавших. Трое нуждались в госпитализации, сейчас находятся в медицинском учреждении в условиях стационара, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он.

По словам Балицкого, на месте удара ВСУ уже завершается разбор завалов, пожар потушен, а оперативные группы продолжают работать. Он подчеркнул, что из-за действий ВСУ разрушена именно гражданская инфраструктура, база отдыха. Украинские военные прицельно направили четыре ракеты по месту, где находятся мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными, — это и есть стратегия их "войны", написал врио губернатора.

Балицкий: Власти окажут помощь пострадавшим при ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе

Балицкий: Власти окажут помощь пострадавшим при ударе ВСУ по базе отдыха в Мелитополе

Напомним, накануне на юго-западе Запорожской области, в городе Мелитополе, сработала система противовоздушной обороны. По предварительным данным, там прозвучало 10 громких взрывов. Также сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.

Обложка ©

Telegram / Балицкий Евгений

Светлана Оперук

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