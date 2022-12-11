Самый дорогой американский бомбардировщик B-2 Spirit загорелся после аварийной посадки
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit совершил аварийную посадку на авиабазе Уайтмен в штате Миссури. После этого воздушное судно загорелось, сообщает издание The War Zone, ссылаясь на данные 509-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США.
Инцидент произошёл ещё накануне, 10 декабря, во время плановых учений. В ходе полёта на бомбардировщике возникли технические неполадки, в связи с чем пилот принял решение вести машину на аварийную посадку. После приземления самолёт загорелся, в результате происшествия никто не пострадал. Степень повреждений B-2 Spirit не раскрывается. Известно, что стоимость одной такой птицы составляет более двух миллиардов долларов. На сегодняшний день данный самолёт остаётся самым дорогим в истории человечества.
Как рассказывал Лайф, ранее СМИ узнали, что большинство военных самолётов в США находятся в плохом техническом состоянии и не готовы к ведению боя.
ТАСС / Tim Spyers / ZUMA