Самый дорогой американский бомбардировщик B-2 Spirit загорелся после аварийной посадки

Инцидент произошёл ещё накануне, 10 декабря, во время плановых учений. В ходе полёта на бомбардировщике возникли технические неполадки, в связи с чем пилот принял решение вести машину на аварийную посадку. После приземления самолёт загорелся, в результате происшествия никто не пострадал. Степень повреждений B-2 Spirit не раскрывается. Известно, что стоимость одной такой птицы составляет более двух миллиардов долларов. На сегодняшний день данный самолёт остаётся самым дорогим в истории человечества.