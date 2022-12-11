Тарасова: На бельгийскую фигуристку Хендрикс нужно в суд подать за слова о спортсменах РФ

На бельгийскую спортсменку Луну Хендрикс нужно подать в суд за то, что она усомнилась в российских фигуристках. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Кто такая Луна Хендрикс? Ей лучше думать о том, как она может быть первой и заниматься своей работой. <...> Она говорит такие вещи, за которые нужно подать на неё в суд", — сказала она.

По словам Тарасовой, Хендрикс ещё может добиться каких-либо успехов в фигурном катании, но только не обсуждая сборную России.