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11 декабря, 12:37

Тарасова: На бельгийскую фигуристку Хендрикс нужно в суд подать за слова о спортсменах РФ

На бельгийскую спортсменку Луну Хендрикс нужно подать в суд за то, что она усомнилась в российских фигуристках. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Кто такая Луна Хендрикс? Ей лучше думать о том, как она может быть первой и заниматься своей работой. <...> Она говорит такие вещи, за которые нужно подать на неё в суд", — сказала она.

По словам Тарасовой, Хендрикс ещё может добиться каких-либо успехов в фигурном катании, но только не обсуждая сборную России.

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Ранее Тарасова усомнилась в участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024. Она подчеркнула, что не верит в чудеса, но если получится, то Россия всегда готова.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук

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