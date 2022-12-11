Турецкие депутаты устроили драку после того, как глава МВД назвал оппозицию детьми США

Члены парламента Турции подрались во время согласования бюджета на 2023 год. Об этом сообщает издание Birgün.

Причиной конфликта стало заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу. Дело в том, что он назвал оппозиционеров детьми США. В ответ несогласные с таким заявлением стали бросать в министра плакаты, а затем толпа начала продвигаться в сторону Сойлу, им навстречу пошли другие депутаты. В результате стычка переросла в драку.