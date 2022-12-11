Турецкие депутаты устроили драку после того, как глава МВД назвал оппозицию детьми США
Члены парламента Турции подрались во время согласования бюджета на 2023 год. Об этом сообщает издание Birgün.
Драка в турецком парламенте. Видео © Twitter / AsimderGoksel
Причиной конфликта стало заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу. Дело в том, что он назвал оппозиционеров детьми США. В ответ несогласные с таким заявлением стали бросать в министра плакаты, а затем толпа начала продвигаться в сторону Сойлу, им навстречу пошли другие депутаты. В результате стычка переросла в драку.
Ранее сообщалось, что пожилой петербуржец получил черепно-мозговую травму в результате драки в метро. Сотрудники ситуационного центра метрополитена заметили пожилого мужчину и передали пенсионера бригаде скорой.
Twitter / AsimderGoksel