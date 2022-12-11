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11 декабря, 12:27

Турецкие депутаты устроили драку после того, как глава МВД назвал оппозицию детьми США

Члены парламента Турции подрались во время согласования бюджета на 2023 год. Об этом сообщает издание Birgün.

Драка в турецком парламенте. Видео © Twitter / AsimderGoksel

Причиной конфликта стало заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу. Дело в том, что он назвал оппозиционеров детьми США. В ответ несогласные с таким заявлением стали бросать в министра плакаты, а затем толпа начала продвигаться в сторону Сойлу, им навстречу пошли другие депутаты. В результате стычка переросла в драку.

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Ранее сообщалось, что пожилой петербуржец получил черепно-мозговую травму в результате драки в метро. Сотрудники ситуационного центра метрополитена заметили пожилого мужчину и передали пенсионера бригаде скорой.

Обложка ©

Twitter / AsimderGoksel

Светлана Оперук

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