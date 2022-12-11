Семья из трёх человек найдена мёртвой в Подольске
Семья из трёх человек насмерть отравилась угарным газом в Подмосковье
Семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. На месте происшествия также работают представители газоснабжающей организации.
"По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани. В результате происшествия пострадали два человека, их вытащили из-под завалов. Также спасатели эвакуировали десять человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стал самогонный аппарат.
Пресс-служба ГСУ СК России по Москве