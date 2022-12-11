"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 декабря, 12:15

Семья из трёх человек найдена мёртвой в Подольске

Семья из трёх человек насмерть отравилась угарным газом в Подмосковье

Семья из трёх человек — супруги и их 18-летний сын — была найдена мёртвой в однокомнатной квартире в подмосковном Подольске. Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной версии, причиной гибели стало отравление угарным газом. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. На месте происшествия также работают представители газоснабжающей организации.

"По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Тело мужчины нашли под завалами после взрыва в гаражном кооперативе в Новосибирске

Ранее Лайф сообщал, что взрыв бытового газа произошёл в доме в Рязани. В результате происшествия пострадали два человека, их вытащили из-под завалов. Также спасатели эвакуировали десять человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стал самогонный аппарат.

Обложка ©

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров