ФИФА показала официальный мяч полуфиналов и финала ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) показала мяч полуфиналов и финала чемпионата мира, который проходит в этом году в Катаре. Фото с ним организация опубликовала на сайте и в соцсетях.

Мяч получил имя Al Hilm — с арабского это переводится как "Мечта". Он сменил Al Rihla ("Путешествие"), который использовался на групповом этапе турнира и в первых двух раундах плей-офф. При создании Al Hilm учитывались условия окружающей среды. Впервые мяч изготовили только с помощью чернил и клея на водной основе.

"Дизайн выполнен в текстурированном золотом базовом цвете с тонким треугольным узором, вдохновлённым сверкающими пустынями региона, окружающими город Доха, цветом кубка FIFA World Cup и узором флага Катара", — отметили в ФИФА.

Al Hilm применяется для полуавтоматической системы определения офсайда. Мяч содержит датчик, отправляющий данные в видеооперационную 500 раз в секунду. Это помогает более точно установить место удара.