Полиция задержала около 40 болельщиков сборной Марокко в Париже
В Париже задержаны около 40 болельщиков сборной Марокко по футболу, которые решили с размахом отметить первый в истории выход своих любимцев в полуфинал чемпионата мира и устроили столкновения с полицией. Об этом сообщает Figaro.
В соцсетях очевидцы публикуют многочисленные ролики, на которых видно, как полиция задерживает марокканских болельщиков, на улицах раздаются звуки взрывов светошумовых гранат. По данным СМИ, вечером 10 декабря поклонники африканской команды собрались на Елисейских полях. Всего журналисты насчитали около 20 тысяч человек, 36 из которых были задержаны.
Телеканал BFM TV, в свою очередь, сообщает, что полицейские задержали 42 поклонников сборной Марокко.
Ранее Лайф сообщал, что сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Отметим, что марокканцы стали первыми представителями Африки на этой стадии турнира. За выход в решающий матч они поборются с Францией.
YouTube / saada banda