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Опубликовано 10 декабря 2022, 20:02
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Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Марокко обыграла национальную команду Португалии со счётом 1:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.

Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. Однако не обошлось без потерь в команде победителей — на 90+3-й минуте был удалён Валид Чеддира. Отметим, что для Марокко это первое в истории попадание в полуфинал чемпионата мира по футболу. Кроме того, команда стала первым представителем Африки в подобных этапах ЧМ.

Теперь марокканцам предстоит встретиться с победителем встречи Англии и Франции, который состоится сегодня позднее.

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Как уже сообщал Лайф, Хорватия победила Бразилию по итогам пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В дополнительное — голы забили Неймар и хорват Петкович, а в серии пенальти сильнее оказались хорваты — встреча завершилась со счётом 4:2.

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ТАСС / АР / Luca Bruno

Варвара Романова
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