Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и впервые вышла в полуфинал ЧМ
Сборная Марокко обыграла национальную команду Португалии со счётом 1:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.
Победный и единственный гол матча на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири. Однако не обошлось без потерь в команде победителей — на 90+3-й минуте был удалён Валид Чеддира. Отметим, что для Марокко это первое в истории попадание в полуфинал чемпионата мира по футболу. Кроме того, команда стала первым представителем Африки в подобных этапах ЧМ.
Теперь марокканцам предстоит встретиться с победителем встречи Англии и Франции, который состоится сегодня позднее.
Как уже сообщал Лайф, Хорватия победила Бразилию по итогам пенальти. Основное время матча закончилось со счётом 0:0. В дополнительное — голы забили Неймар и хорват Петкович, а в серии пенальти сильнее оказались хорваты — встреча завершилась со счётом 4:2.
ТАСС / АР / Luca Bruno