Роналду второй матч подряд не попал в стартовый состав сборной Португалии
Криштиану Роналду оказался в запасе на четвертьфинал ЧМ-2022 против Марокко
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в стартовый состав национальной команды на матч четвертьфинала ЧМ по футболу в Катаре против Марокко.
Вместо него в атаке португальцев вновь появится нападающий "Бенфики" Гонсалу Рамуш, который отметился хет-триком в матче 1/8 финала против команды Швейцарии. Отметим, что главная звезда сборной Португалии не выходит на поле с первых минут уже вторую игру подряд.
Как ранее рассказывал Лайф, Криштиану Роналду может покинуть сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре. У него произошёл конфликт с тренером Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира. Наставник посчитал нужным убрать футболиста с поля на 65-й минуте, однако Роналду оказался с этим не согласен. Позднее сам форвард опроверг все слухи на этот счёт.
ТАСС / АР / Marcio Machado