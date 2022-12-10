Роналду второй матч подряд не попал в стартовый состав сборной Португалии

Вместо него в атаке португальцев вновь появится нападающий "Бенфики" Гонсалу Рамуш, который отметился хет-триком в матче 1/8 финала против команды Швейцарии. Отметим, что главная звезда сборной Португалии не выходит на поле с первых минут уже вторую игру подряд.

Как ранее рассказывал Лайф, Криштиану Роналду может покинуть сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре. У него произошёл конфликт с тренером Фернанду Сантушем из-за замены в матче с Южной Кореей (1:2) на групповом этапе чемпионата мира. Наставник посчитал нужным убрать футболиста с поля на 65-й минуте, однако Роналду оказался с этим не согласен. Позднее сам форвард опроверг все слухи на этот счёт.