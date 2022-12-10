В Молдавии рассказали, почему хранят излишки газа на Украине
Молдавия держит излишки газа на Украине из-за переполненных хранилищ в Румынии
Молдавия держит сэкономленный газ в хранилищах на Украине из-за того, что в Румынии они переполнены. Об этом сообщила премьер республики Наталья Гаврилица. По её словам, Молдова — независимая страна, поэтому топливо, которое закупается, может храниться там, где решат власти.
"В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определённое количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определённое количество мы храним на Украине", — приводит её слова Vocea Basarabie.
Гаврилица не рассказала об объёмах голубого топлива, которое хранится в Незалежной, ведь подобные данные засекречены.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал странным тот факт, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине. Он решил попросить Минэнерго внимательно рассмотреть данную ситуацию.
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