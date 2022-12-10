Вратарь "Баварии" Нойер сломал ногу и пропустит оставшуюся часть сезона
Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер сломал ногу во время катания на лыжах в отпуске. Он сообщил, что больше не будет играть в этом сезоне.
"Конец года определённо мог бы пройти лучше. Пока я пытался привести в порядок голову во время катания на лыжах, я сломал голень. Вчерашняя операция прошла хорошо. Огромное спасибо врачам. Однако мне больно осознавать, что текущий сезон для меня завершён", — написал Нойер в соцсети.
В составе с футболистом сборная Германии не вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре и заняла третье место в группе E. Всего голкипер провёл за команду 117 матчей начиная с 2009 года.
Ранее Лайф сообщал о том, что сборная Германии на чемпионате мира в Катаре разделилась на два лагеря, что вылилось в конфликт. Главный тренер Ханс-Дитер Флик не смог завоевать расположение многих игроков.
ТАСС / kolbert-press / Christian Kolbert via www.imago-images.de