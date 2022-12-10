В Петербурге 28 декабря откроют филиал Государственного музея спорта

В Санкт-Петербурге уже 28 декабря откроется филиал Государственного музея спорта. Как рассказала директор учреждения, зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, он будет находиться в историческом здании в центре города.

"Концепция музея приспособлена к помещению, которое Комитет по физической культуре и спорту выделил в своём здании на Миллионной улице. Было достаточно сложностей, потому что в исторических объектах нужно организовывать пространство очень аккуратно", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Вместе с тем глава Комитета по культуре Северной столицы Фёдор Болтин выразил надежду, что музей станет не только местом притяжения молодёжи, но и новой точкой культурной географии Петербурга. По его словам, местные жители и гости города смогут увидеть настоящие спортивные раритеты, рассказывающие как о достижениях Северной столицы, так и о тех, кто жил здесь и приносил городу славу.