В Запорожской области нейрохирурги провели сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга

В областной больнице города Мелитополя Запорожской области хирурги Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова провели сложнейшую операцию по удалению опухоли мозга. Об этом журналистам сообщили в Минздраве.

Образование менее чем за два месяца достигло размера 5 х 5 х 4 см. Фото © Минздрав

Как уточнили в ведомстве, 37-летней местной жительнице два месяца назад удалили опухоль мозжечка, но возник рецидив со значительным увеличением размеров опухоли. В больницу пациентка поступила почти в бессознательном состоянии.

"Данное вмешательство само по себе сложное и требует от врача определённого уровня знаний и опыта, но в данном случае ситуация осложнялась отсутствием в медучреждении экспертного оборудования. Такие операции делаются под микроскопом при помощи ультразвукового дезинтегратора и биполярного пинцета. Нашей команде пришлось работать под контролем зрения, а из инструментов для удаления опухоли были доступны только обычный пинцет, аспиратор и монокоагуляция", — указали в Минздраве.

Завершилась операция успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, улыбается и самостоятельно ходит по отделению. Когда будут получены результаты планового гистологического исследования, в медучреждении проведут консилиум для определения дальнейшей тактики лечения.