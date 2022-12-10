Страдавший онкологией житель Рязани погиб во время фестиваля закаливания

В Рязани мужчина 1960 года рождения погиб во время фестиваля закаливания "Энергия холода" прямо в ходе выполнения норматива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное СУ СКР.

По данным собеседницы агентства, погибшему стало плохо прямо в воде, а достали оттуда его уже без каких-либо признаков жизни. Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося, выясняют все обстоятельства трагедии.

Как пишет портал YA62.ru, фестиваль в результате прервали, а у погибшего, как оказалось, было онкологическое заболевание, однако он достаточно регулярно занимался моржеванием.