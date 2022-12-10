Проезд грузовиков по Крымскому мосту закроют с 11 декабря

Проезд грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны по Крымскому мосту будет временно закрыт с 11 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъёмностью более 1,5 тонны (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой", — заявили в ведомстве.