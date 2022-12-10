Проезд грузовиков по Крымскому мосту закроют с 11 декабря
Проезд грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны по Крымскому мосту будет временно закрыт с 11 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъёмностью более 1,5 тонны (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой", — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.
ТАСС / Мальгавко Сергей