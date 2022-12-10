Каррера заявил, что у желания Промеса получить паспорт РФ могут быть свои мотивы

Желание нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса получить паспорт РФ имеет свои мотивы, однако главное, чтобы сам игрок был счастлив. Об этом заявил бывший наставник красно-белых Массимо Каррера, которого цитирует "Спорт-Экспресс".

"Наверняка у него есть свои мотивы для такого решения. Квинси — отличный футболист. Главное, чтобы он был счастлив. Этого я ему и желаю", — заявил специалист.