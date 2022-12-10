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10 декабря, 12:45

Россиянкам рассказали, как привлечь любовь в 2023 год с помощью образа в новогоднюю ночь

Стилист Эрдман: Праздничный наряд красного цвета привлечёт в новом году любовь

Любовь и гармоничные отношения в 2023 год можно привлечь с помощью правильных цветов новогоднего наряда. Об этом рассказала имидж-эксперт и стилист Екатерина Эрдман в беседе с "Газетой.ru".

"Первый подходящий для этой цели цвет — красный. Он символизирует любовь, страсть и энергию. Можно составить монохромный образ или использовать нестандартные сочетания — соединить красный с розовым, бежевым или фиолетовым цветом", — сказала она.

Эксперт рекомендовала подобрать наряд, сделанный из шёлка, фатина или кружева. Также привлечь счастье в личной жизни можно с помощью бежевого или персикового цвета. По словам стилиста, они символизируют доверие, тепло и телесную чувствительность. Хорошо смотреться эти оттенки будут в трендовых шёлковых костюмах с перьями.

А ещё стоит обратить внимание на белый цвет, символизирующий чистоту и обаяние. Он поможет в следующем году привлечь любовь. Стильные варианты с таким оттенком — бельевое шёлковое платье, каркасный платный корсет или платье с открытыми плечами. Не стоит забывать и про украшения. Талисманами станут ювелирные изделия из розового кварца, лунного камня или граната.

Лисовец дал совет россиянкам по выбору наряда для новогоднего корпоратива

Лисовец дал совет россиянкам по выбору наряда для новогоднего корпоратива

А стилист Влад Лисовец порекомендовал отмечать Новый год в чёрном. По его словам, предпочтение также можно отдать летним цветам, например тёмно-зелёному или бирюзовому.

Обложка ©

shutterstock

Светлана Оперук
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