Россиянкам рассказали, как привлечь любовь в 2023 год с помощью образа в новогоднюю ночь

Любовь и гармоничные отношения в 2023 год можно привлечь с помощью правильных цветов новогоднего наряда. Об этом рассказала имидж-эксперт и стилист Екатерина Эрдман в беседе с "Газетой.ru".

"Первый подходящий для этой цели цвет — красный. Он символизирует любовь, страсть и энергию. Можно составить монохромный образ или использовать нестандартные сочетания — соединить красный с розовым, бежевым или фиолетовым цветом", — сказала она.

Эксперт рекомендовала подобрать наряд, сделанный из шёлка, фатина или кружева. Также привлечь счастье в личной жизни можно с помощью бежевого или персикового цвета. По словам стилиста, они символизируют доверие, тепло и телесную чувствительность. Хорошо смотреться эти оттенки будут в трендовых шёлковых костюмах с перьями.

А ещё стоит обратить внимание на белый цвет, символизирующий чистоту и обаяние. Он поможет в следующем году привлечь любовь. Стильные варианты с таким оттенком — бельевое шёлковое платье, каркасный платный корсет или платье с открытыми плечами. Не стоит забывать и про украшения. Талисманами станут ювелирные изделия из розового кварца, лунного камня или граната.