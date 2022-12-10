В Ассоциации банков РФ напомнили о разумности досрочного погашения ипотеки

Досрочное погашение ипотеки при наличии денег позволит заёмщику стать полноценным владельцем квартиры и избавиться от большого долга. Об этом в беседе с "Газетой.ru" напомнил вице-президент Ассоциации банков РФ Алексей Войлуков. Он назвал ипотеку кредитной кабалой и подчеркнул, что это очень серьёзно.

"Это большие суммы на длительный срок. Если у людей появляются дополнительные деньги — накопления, премии на работе, многие стараются частично досрочно погасить ипотеку. Так они снижают кредитную зависимость, ускоряют выплаты по займу", — отметил Войлуков.

Специалист также подчеркнул, что, пока ипотека не погашена, жильё находится в залоге у банка. Кроме того, заёмщик не может продать квартиру до полной выплаты кредита. Эксперт добавил, что досрочно погасить ипотеку стоит в случае, если она была взята под высокий процент — под 10% годовых.

"Экономические условия меняются, снижаются и ставки по ипотеке. Если по каким-то причинам клиент не может рефинансировать ипотеку по более низкой ставке, её логично погасить досрочно. Некоторые берут потребкредит и делают это", — сказал Войлуков.

Вице-президент Ассоциации банков РФ заключил, что если в следующем году инфляция достигнет целевого уровня в 4%, то многие россияне смогут досрочно погасить ипотечные кредиты или рефинансировать их.